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Путин поручил использовать опыт спецоперации при производстве оружия

С таким заявлением президент выступил на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба Президента РФ
Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил учесть опыт, полученный в ходе специальной военной операции, при разработке новой государственной программы вооружений, рассчитанной до 2036 г. Об этом он заявил на совещании по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений.

По его словам, меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач спецоперации реализуются в кратчайшие сроки. При этом Россия уже увеличивает объемы поставок и повышает эффективность используемых вооружений, однако пока делает это исходя из текущих потребностей.

Путин подчеркнул, что в новой госпрограмме акцент должен быть сделан на создании самых современных вооружений. Он также отметил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди ядерных держав. «Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», – сказал Путин.

Также Путин заявил, что в рамках новой госпрограммы необходимо сосредоточиться на создании самых современных систем вооружения, а также заранее готовить соответствующую инфраструктуру – базы и аэродромы – под их размещение, чтобы, по его словам, «не ставить в чистом поле».

Он поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки. Кроме того, глава государства заявил о необходимости уделить внимание экспортному потенциалу российского вооружения, особенно тех образцов, которые прошли испытания в бою.

9 июня президент РФ Владимир Путин утвердил итоговую редакцию стратегии развития ВМФ до 30 мая 2050 г. В документе проанализировано развитие военно-политической ситуации в мире, указаны варианты вооруженных конфликтов, которые могут возникнуть, и их характеры, потенциал ведущих военно-морских держав, а также представлена оценка текущего состояния и возможностей ВМФ. По словам помощника главы государства, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, учитывался и опыт участия России в спецоперации. Он добавил, что в документе описаны задачи флота не только в военное, но и в мирное время.

Смысл стратегии развития ВМФ до 2050 г. заключается в том, чтобы процесс соответствовал современным реалиям, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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