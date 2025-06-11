Путин поручил использовать опыт спецоперации при производстве оружия

9 июня президент РФ Владимир Путин утвердил итоговую редакцию стратегии развития ВМФ до 30 мая 2050 г. В документе проанализировано развитие военно-политической ситуации в мире, указаны варианты вооруженных конфликтов, которые могут возникнуть, и их характеры, потенциал ведущих военно-морских держав, а также представлена оценка текущего состояния и возможностей ВМФ. По словам помощника главы государства, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, учитывался и опыт участия России в спецоперации. Он добавил, что в документе описаны задачи флота не только в военное, но и в мирное время.