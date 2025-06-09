Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

«Принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», – отметил помощник президента. Он добавил, что в документе описаны задачи флота не только в военное, но и в мирное время.