Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
Президент Владимир Путин утвердил итоговую редакцию Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) до 30 мая 2050 г. сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». Такой стратегический документ принят впервые в современной истории.
В документе проанализировано развитие военно-политической ситуации в мире, указаны варианты вооруженных конфликтов, которые могут возникнуть, и их характеры, потенциал ведущих военно-морских держав, а также оценка текущего состояния и возможностей ВМФ. По словам Патрушева, учитывался и опыт участия России в спецоперации.
«Принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», – отметил помощник президента. Он добавил, что в документе описаны задачи флота не только в военное, но и в мирное время.
Как сообщил Патрушев, решение о подготовке стратегии было принято еще в июле 2024 г. В апреле 2025 г. Путин заявил, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн руб. Он подчеркнул, что нужно наращивать серийный выпуск современных кораблей с высокоточным и гиперзвуковым оружием, роботизированными комплексами, новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации.