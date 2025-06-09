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Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Ведомости

Президент Владимир Путин утвердил итоговую редакцию Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) до 30 мая 2050 г. сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». Такой стратегический документ принят впервые в современной истории.

В документе проанализировано развитие военно-политической ситуации в мире, указаны варианты вооруженных конфликтов, которые могут возникнуть, и их характеры, потенциал ведущих военно-морских держав, а также оценка текущего состояния и возможностей ВМФ. По словам Патрушева, учитывался и опыт участия России в спецоперации.

«Принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», – отметил помощник президента. Он добавил, что в документе описаны задачи флота не только в военное, но и в мирное время.

Как сообщил Патрушев, решение о подготовке стратегии было принято еще в июле 2024 г. В апреле 2025 г. Путин заявил, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн руб. Он подчеркнул, что нужно наращивать серийный выпуск современных кораблей с высокоточным и гиперзвуковым оружием, роботизированными комплексами, новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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