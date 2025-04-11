Россия направит на строительство новых кораблей 8,4 трлн рублей в течение 10 лет

Россия направит на строительство новых кораблей 8,4 трлн рублей в течение 10 летОб этом объявил Владимир Путин на совещании по стратегии развития ВМФ
В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ) предусмотрено 8,4 трлн руб. Совершенствование этого вида вооруженных сил играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России и защите ее национальных интересов в Мировом океане. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по стратегии развития ВМФ до 2050 г.
Встреча прошла в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В совещании участвовали помощники главы государства Алексей Дюмин и Николай Патрушев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.
«Эти средства [8,4 трлн руб.] должны быть учтены при формировании государственной программы вооружения. Мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов тоже, это вопрос принципиального характера, эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития Военно-морского флота», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что нужно наращивать серийный выпуск современных кораблей с высокоточным и гиперзвуковым оружием, роботизированными комплексами, новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации.
Кроме того, должны вестись разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров.
Еще одна из приоритетных задач – укрепление флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, «которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса», сказал Путин.
Президент также поручил использовать при подготовке военных моряков опыт специальной военной операции.
Говоря о планах развития ФМФ, Путин призвал «объективно оценивать возможности судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей». Следует также урегулировать вопросы ценообразования в кораблестроении и развитии производства российских комплектующих и оборудования.
Президент напомнил и о некоторых результатах модернизации ВМФ: за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 г. в состав флота введены четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России 100%, заявил Путин.
В сентябре 2024 г. прошли крупнейшие за последние 30 лет командно-штабные учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К учениям привлекались силы ВМФ, части дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в отработке практических действий участвовали корабли и авиация Китая. Целью учений Путин называл проверку боеготовности и определение слаженности действий. По его словам, отрабатывались вопросы комплексного применения высокоточного оружия, в том числе с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации. В маневрах приняли участие свыше 400 боевых кораблей.