Россия направит на строительство новых кораблей 8,4 трлн рублей в течение 10 лет

В сентябре 2024 г. прошли крупнейшие за последние 30 лет командно-штабные учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К учениям привлекались силы ВМФ, части дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в отработке практических действий участвовали корабли и авиация Китая. Целью учений Путин называл проверку боеготовности и определение слаженности действий. По его словам, отрабатывались вопросы комплексного применения высокоточного оружия, в том числе с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации. В маневрах приняли участие свыше 400 боевых кораблей.