ОСК предложила ограничить использование старых судов

Предправления ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин написал письмо президенту Владимиру Путину с предложением ограничить эксплуатацию «технически и морально устаревших» грузовых и пассажирских судов, работающих в российских водах как под отечественным, так и под иностранными флагами. Об этом 10 апреля сообщил «Интерфакс» и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с содержанием документа. По его словам, он был направлен в конце марта.