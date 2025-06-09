В Кремле объяснили смысл стратегии развития ВМФ
Смысл стратегии развития военно-морского флота (ВМФ) до 2050 г. заключается в том, чтобы процесс соответствовал современным реалиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он пояснил, что сейчас технологии развиваются, соответственно, характер боевых действий существенно меняется. Развитие ВМФ – трудоемкий процесс, растянутый по времени, поэтому план был составлен на долгую перспективу, рассказал Песков.
9 июня президент РФ Владимир Путин утвердил итоговую редакцию стратегии развития ВМФ до 30 мая 2050 г. В документе проанализировано развитие военно-политической ситуации в мире, указаны варианты вооруженных конфликтов, которые могут возникнуть, и их характеры, потенциал ведущих военно-морских держав, а также оценка текущего состояния и возможностей ВМФ. По словам помощника главы государства, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, учитывался и опыт участия России в спецоперации. Он добавил, что в документе описаны задачи флота не только в военное, но и в мирное время.
Как сообщил Патрушев, решение о подготовке стратегии было принято еще в июле 2024 г.