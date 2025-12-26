США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет

24 декабря Зеленский представил 20 пунктов мирного плана на основе предложений США. Согласно ему, Украине предоставят гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а Россия, по плану Зеленского, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.