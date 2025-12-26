Газета
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет

Ведомости

Вашингтон предложил Киеву мирное соглашение на 15 лет с возможностью продления. Об этом пишет Axios со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», – сказал он.

Зеленский сообщил, что хочет более длительного соглашения. Он обсудит это с президентом США Дональдом Трампом.

24 декабря Зеленский представил 20 пунктов мирного плана на основе предложений США. Согласно ему, Украине предоставят гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а Россия, по плану Зеленского, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что украинский мирный план сильно отличается от обсуждаемого с США. 21 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не способствуют достижению договоренностей.

