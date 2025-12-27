Израиль первым признал независимость Сомалиленда
Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. Об этом объявили в канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Совместную декларацию подписали с президентом Сомалиленда. По утверждению израильской стороны, декларация соответствует духу «Авраамских соглашений», подписанных по инициативе президента президента США Дональда Трампа.
Решение Израиля признать Сомалиленд осудили в Турции, Египте, Джибути и непосредственно в Сомали.
Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 г. Власти территории рассматривают свое государство правопреемником Британского Сомали. Международным сообществом эта территория признается как часть Сомали.
Осенью этого года ряд западных стран признали независимость Палестины. Среди крупных стран, признавших палестинское государства – Великобритания и Франция. Это вызвало негативную реакцию израильских властей. Премьер-министр еврейского государства пригрозил «ответом», а Палестину назвал «экзистенциальной угрозой» для Израиля.