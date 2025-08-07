Трамп призвал весь Ближний Восток присоединиться к «соглашениям Авраама»

30 июля США объявили о масштабных санкциях против более 50 лиц и 50 организаций, которые связаны с иранской нефтяной транспортной сетью, что стало крупнейшим пакетом мер в отношении Ирана с 2018 г. 31 июля Великобритания и 13 стран-союзниц публично обвинили спецслужбы Ирана в организации волны покушений, похищений и кампаний по запугиванию людей, живущих в Европе и Северной Америке, после чего в МИД Ирана призвали наказать подписавшие антииранское заявление страны. В ведомстве их назвали нарушителями международного права.