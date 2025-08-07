Трамп призвал весь Ближний Восток присоединиться к «соглашениям Авраама»
Всем странам на Ближнем Востоке необходимо присоединиться к «соглашениям Авраама», чтобы прийти к миру в регионе, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Теперь, когда ядерный арсенал, создаваемый Ираном, был полностью уничтожен, для меня очень важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к «соглашениям Авраама». Это обеспечит мир на Ближнем Востоке», – заявил американский лидер.
30 июля США объявили о масштабных санкциях против более 50 лиц и 50 организаций, которые связаны с иранской нефтяной транспортной сетью, что стало крупнейшим пакетом мер в отношении Ирана с 2018 г. 31 июля Великобритания и 13 стран-союзниц публично обвинили спецслужбы Ирана в организации волны покушений, похищений и кампаний по запугиванию людей, живущих в Европе и Северной Америке, после чего в МИД Ирана призвали наказать подписавшие антииранское заявление страны. В ведомстве их назвали нарушителями международного права.
«Соглашения Авраама» представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко, Суданом. В начале июля Трамп подписал указ об отмене экономических санкций против Сирии. Это произошло на фоне сирийско-израильских переговоров по нормализации отношений. Дальнейшая перспектива такого решения связана в том числе с присоединением Сирии к «соглашениям Авраама».