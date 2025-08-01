Иран призвал наказать подписавшие антииранское заявление страны

США, Франция и другие страны, подписавшие антииранское заявление, «как пособников и укрывателей» террористов, необходимо привлечь к ответственности за нарушение международного права и поддержку терроризма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводятся в Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.