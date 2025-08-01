Иран призвал наказать подписавшие антииранское заявление страны
США, Франция и другие страны, подписавшие антииранское заявление, «как пособников и укрывателей» террористов, необходимо привлечь к ответственности за нарушение международного права и поддержку терроризма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводятся в Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.
Багаи отверг обвинения в нарушениях безопасности, выдвинутые этими странами. По его словам, подобное поведение нарушает принципы международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН).
31 июля Великобритания и 13 стран-союзниц публично обвинили спецслужбы Ирана в организации волны покушений, похищений и кампаний по запугиванию людей, живущих в Европе и Северной Америке, сообщила Al Jazeera. В совместном заявлении правительства США, Франции, Германии и Канады осудили возможные экстерриториальные операции Тегерана, заявив, что это вопиющее нарушение национального суверенитета.