Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами перед встречей в США

Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами перед встречей в СШАПрезиденты США и Украины встретятся во Флориде 28 декабря
Европейские лидеры примут участие в телефонном разговоре с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Guardian.
Беседа состоится 27 декабря, участником переговоров станет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) в 23:00 мск.
Накануне Трамп заявил, что мирный план, который предложил Киев, будет возможен только после его одобрения. Согласно плану Зеленского, представленному 24 декабря, страна не будет отступать в Донбассе, а Россия должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украине должны предоставить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников).
Москва скептически отнеслась к возможности такой инициативы, так как план Зеленского сильно отличается от обсуждаемого Россией с США.