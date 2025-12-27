Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами перед встречей в США

Накануне Трамп заявил, что мирный план, который предложил Киев, будет возможен только после его одобрения. Согласно плану Зеленского, представленному 24 декабря, страна не будет отступать в Донбассе, а Россия должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украине должны предоставить гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников).