Глава армии Швейцарии признал неготовность страны к полномасштабной войне

Швейцария не способна защитить себя от полномасштабного нападения и должна ускорить рост военных расходов на фоне усиливающихся рисков в европейской политике. Об этом заявил уходящий в отставку глава вооруженных сил страны Томас Зюссли, передает Reuters.

По его словам, страна готова к атакам «негосударственных акторов» на критическую инфраструктуру и кибератакам, однако армия сталкивается с серьезными пробелами в оснащении. «В реальной чрезвычайной ситуации лишь треть военнослужащих была бы полностью экипирована», – отметил Зюссли.

Швейцария увеличивает оборонные расходы, модернизирует артиллерию и наземные системы, а также заменяет устаревшие истребители на F-35A. При этом программа сталкивается с перерасходом средств и критикой на фоне ограниченных бюджетных возможностей, отмечает Reuters.

Зюссли подчеркнул, что нейтралитет сам по себе не гарантирует безопасности. «Нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить оружием», – сказал он.

Берн планирует постепенно повысить оборонные расходы до около 1% ВВП к 2032 г. с нынешних 0,7%, что значительно ниже целевого уровня стран НАТО. При таких темпах, предупредил Зюссли, полная готовность армии может быть достигнута лишь к 2050 г., «что слишком долго с учетом угроз».

26 декабря министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что западные страны ведут подготовку к военным действиям, и это не является блефом.

По словам Хренина, обстановку можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации и непростую. Это видно по действиям руководства соседних с Белоруссией стран, которые не хотят снижать военную напряженность. Министр считает, что она уже достигла серьезного накала, особенно в информационном поле, а шаги, предпринимаемые соседними государствами, подтверждают их готовность к войне, и сами они открыто заявляют об этом.

