Der Spiegel: отношения Мерца и Макрона обострились из-за Путина
Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились после его предложения возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
По данным издания, этот шаг французского лидера не был согласован с канцлером и вызвал его явное раздражение. Мерцу остается как можно более демонстративно не замечать ситуацию, чтобы избежать открытой ссоры с Парижем.
Однако разногласия между лидерами все сложнее маскировать. Их прямое столкновение уже не кажется невозможным, пишет журнал.
19 декабря Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с Путиным. Президент Франции добавил, что европейцы должны найти способ сделать это «в ближайшие недели».
21 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с президентом Франции. Песков напомнил, что Путин также выразил готовность к беседе с Макроном во время прямой линии.