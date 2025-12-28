На Украине предложили создать ТЦК в сельских населенных пунктах
Власти Украины решили создать территориальные центры комплектования (ТЦК) в сельских населенных пунктах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, сообщил ТАСС.
ТЦК – аналог военкоматов. Руководство Украины предполагает, что такие центры в селах и поселках повысят эффективность мобилизации и разгрузят районные ТЦК. Кроме того, они позволят военнообязанным оперативнее получать административные и социальные услуги, касающиеся в том числе оформления отсрочек от призыва.
5 ноября The New York Times сообщила, что Украина планирует ввести срочные контракты вместе с мобилизацией, чтобы замотивировать новобранцев.
21 октября Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 3 февраля. Военное положение и всеобщая мобилизация начались в стране с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.