На Украине предложили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

ТЦК – аналог военкоматов. Руководство Украины предполагает, что такие центры в селах и поселках повысят эффективность мобилизации и разгрузят районные ТЦК. Кроме того, они позволят военнообязанным оперативнее получать административные и социальные услуги, касающиеся в том числе оформления отсрочек от призыва.