Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Украине предложили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

Ведомости

Власти Украины решили создать территориальные центры комплектования (ТЦК) в сельских населенных пунктах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, сообщил ТАСС.

ТЦК – аналог военкоматов. Руководство Украины предполагает, что такие центры в селах и поселках повысят эффективность мобилизации и разгрузят районные ТЦК. Кроме того, они позволят военнообязанным оперативнее получать административные и социальные услуги, касающиеся в том числе оформления отсрочек от призыва.

5 ноября The New York Times сообщила, что Украина планирует ввести срочные контракты вместе с мобилизацией, чтобы замотивировать новобранцев.  

21 октября Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 3 февраля. Военное положение и всеобщая мобилизация начались в стране с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте