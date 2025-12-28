Газета
Главная / Политика /

В Сиднее могут развернуть армейские патрули после нападения на пляже

Ведомости

В Сиднее на новогодние праздники задействуют полицейских с длинноствольным оружием, сообщил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс, передает Bloomberg. Власти пересматривают меры безопасности после нападения на пляже Бонди.

По словам Миннса, правительство рассмотрит широкий спектр мер, включая даже развертывание войск. Он подчеркнул, что перед руководством Сиднея стоит большая задача – восстановить жизнь еврейской общины в городе.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.

19 декабря премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о запуске общенациональной программы выкупа огнестрельного оружия. По его словам, программа будет направлена на изъятие избыточного, недавно запрещенного и незаконного оружия.

