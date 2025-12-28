«Тем не менее, президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и болтливым поджигателям войны в Европе (или, как предпочитают называть себя слабые в военном отношении, но громогласные и угрожающие «лидеры» Европы, «коалиции желающих») все возможности лаять, как маленькие собачонки, бегать кругами, наступать Америке на пятки и метить ковер в Овальном кабинете», – говорится в публикации.