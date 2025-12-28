AT: Трамп настроен скептически относительно предстоящей встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп не ждет ничего ценного от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря. Об этом сообщает издание American Thinker.
«Тем не менее, президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и болтливым поджигателям войны в Европе (или, как предпочитают называть себя слабые в военном отношении, но громогласные и угрожающие «лидеры» Европы, «коалиции желающих») все возможности лаять, как маленькие собачонки, бегать кругами, наступать Америке на пятки и метить ковер в Овальном кабинете», – говорится в публикации.
Автор издания отмечает, что визит Зеленского касается предлагаемого «мирного плана» из двадцати пунктов, который элиты Европейского союза разработали, чтобы противопоставить продолжающимся мирным переговорам Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Учитывая, что европейское предложение, по сути, лишает Россию каких-либо заявленных военных целей, усилия Зеленского выглядят не более чем очередной «театральной постановкой», призванной продемонстрировать всему миру его (неискреннюю) готовность добиваться мира, полагает AT.
Начало встречи Трампа с Зеленским в городе Палм-Бич штата Флорида запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск). Ранее сообщалось, что украинский президент уже прибыл в США.