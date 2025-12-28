Дмитриев призвал поджигателей войны и обманщиков покаяться
Великие лидеры и миротворцы должны победить, а поджигатели войны и обманщики должны покаяться, написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Сегодня важный день на пути к миру», – написал он.
К посту он прикрепил фотографию, на которой президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп пожимают друг другу руки во время встречи в Анкоридже.
28 декабряТрамп должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Начало встречи в городе Палм-Бич штата Флорида запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск). Ранее сообщалось, что украинский президент уже прибыл в США.
Издание American Thinker писало, что Трамп не ждет ничего ценного от встречи с президентом Украины.
21 декабря Дмитриев заявил журналистам, что у разжигателей войны не получилось сорвать переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта, которые прошли в Майами (штат Флорида).