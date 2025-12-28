Газета
Трамп рассказал Путину о перспективах экономического сотрудничества с США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал о «впечатляющих перспективах» экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, а также Киевом. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп также призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, который, по его словам, оказался для него самым трудным в плане урегулирования.

Кроме того, продолжил Ушаков, Трамп в ходе беседы «вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию» кризиса на Украине.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Политика / Международные отношения

Путин, в свою очередь, согласился с предложением президента США продолжить переговоры по урегулированию в рамках двух специальных рабочих групп, одна из которых будет заниматься вопросами безопасности, вторая – экономикой.

28 декабря Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент США охарактеризовал беседу как хорошую и продуктивную, не раскрывая подробностей.

В этот же день в Палм-Бич, штат Флорида, пройдут переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Начало встречи ожидается в 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Читайте также:Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более часа
