Трамп рассказал Путину о перспективах экономического сотрудничества с США
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал о «впечатляющих перспективах» экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, а также Киевом. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Трамп также призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, который, по его словам, оказался для него самым трудным в плане урегулирования.
Кроме того, продолжил Ушаков, Трамп в ходе беседы «вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию» кризиса на Украине.
Путин, в свою очередь, согласился с предложением президента США продолжить переговоры по урегулированию в рамках двух специальных рабочих групп, одна из которых будет заниматься вопросами безопасности, вторая – экономикой.
28 декабря Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент США охарактеризовал беседу как хорошую и продуктивную, не раскрывая подробностей.
В этот же день в Палм-Бич, штат Флорида, пройдут переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Начало встречи ожидается в 13:00 по местному времени (21:00 мск).