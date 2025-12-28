Переговоры Трампа и Зеленского начались во Флориде при участии Уиткоффа и Рубио
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начались в обеденном зале Мар-а-Лаго. Американская делегация разместилась с одной стороны стола, украинская – напротив, передает Sky News.
Помимо Трампа со стороны США присутствуют государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф, а также зять президента Джаред Кушнер. На встрече также находится генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, высший по званию военный в США.
В начале встречи Зеленский отметил, что впервые посещает резиденцию Мар-а-Лаго. Трамп в ответ сказал, что эта комната «очень способствует заключению сделок».
В украинской делегации вместе с Зеленским присутствуют несколько дипломатов и военных, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова.
28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским о мирном урегулировании. Перед этим лидер США позвонил президенту России Владимиру Путину.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с Зеленским.