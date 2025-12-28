Sky News: Зеленский на переговорах с Трампом столкнется с двумя проблемами
Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя сложными проблемами на переговорах в США, передает Sky News со ссылкой на собственный анализ. Одна из них касается гарантий безопасности, а вторая – территориального вопроса.
По мнению аналитиков, переговоры между ним и президентом США Дональдом Трампом сводятся к двум основным темам: «одна сложна для Зеленского, а вторая, по всей видимости, сложна для президента Трампа».
Первой темой является вопрос о гарантиях безопасности, которые Америка готова предоставить. Отмечается, что Трамп, вероятно, не готов дать Украине долгосрочные военные гарантии, «в основном потому, что это не вписывается в его мировоззрение, согласно которому Европа – это в конечном счете проблема Европы».
Второй темой является территориальный вопрос. Для Зеленского это «невероятно сложная проблема», поскольку от Украины могут потребовать уступить значительные территории. В данном случае речь идет о требовании России к Украине вывести вооруженные силы из подконтрольных частей ДНР в качестве условия для мирного урегулирования. Киев неоднократно выступал против такого шага.
28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским о мирном урегулировании, в частности, будет обсуждаться мирный план Вашингтона, а также внесенные в него изменения. Перед началом встречи лидер США позвонил президенту России Владимиру Путину.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с президентом Украины.