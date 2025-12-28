Sky News: Зеленский на переговорах с Трампом столкнется с двумя проблемами

Первой темой является вопрос о гарантиях безопасности, которые Америка готова предоставить. Отмечается, что Трамп, вероятно, не готов дать Украине долгосрочные военные гарантии, «в основном потому, что это не вписывается в его мировоззрение, согласно которому Европа – это в конечном счете проблема Европы».