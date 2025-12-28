Трамп: Украина получит экономическую выгоду от заключения сделки с Россией
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, заявил, что оно может принести Украине значительные экономические выгоды.
Как передает Sky News, с таким заявлением Трамп выступил, поприветствовав президента Украины Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго. По его словам, потенциальная мирная сделка может принести Украине «большие экономические выгоды».
«Также есть большие экономические выгоды для Украины, потому что, знаете ли, предстоит многое восстановить», – сказал Трамп. – «Там есть большое богатство, потенциально огромное богатство. Они хотят начать. Это большая экономическая выгода для Украины».
28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским о мирном урегулировании, в частности, будет обсуждаться мирный план Вашингтона, а также внесенные в него изменения. Перед началом встречи лидер США позвонил президенту России Владимиру Путину.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с президентом Украины.