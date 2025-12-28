FT: Зеленскому рекомендовали отменить встречу с Трампом из-за звонка Путину
Часть советников президента Украины Владимира Зеленского выступила против проведения новой личной встречи с лидером США Дональдом Трампом, опасаясь, что переговоры в Мар-а-Лаго могут пройти неудачно, как и предыдущие в Овальном кабинете. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, среди команды Зеленского появились опасения, что переговоры во Флориде могут пройти плохо, подобно «катастрофическим» переговорам в Овальном кабинете в феврале. Эти опасения усилились после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который, по словам информированных источников, беспокоит украинских чиновников и «не улучшает настроение» перед встречей.
Советники напомнили о последней личной встрече Зеленского с Трампом в октябре, которая также была предварена звонком американского президента российскому лидеру. На следующий день в Белом доме Трамп разочаровался в Зеленском и его команде, отбросил в сторону карты линии фронта и настаивал на том, чтобы Украина сдала весь восточный регион Донбасса России, напоминает FT.
28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским о мирном урегулировании, в частности, будет обсуждаться мирный план Вашингтона, а также внесенные в него изменения. Перед началом встречи лидер США позвонил Путину.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с президентом Украины.
В начале переговоров с Зеленским Трамп указал, что рассчитывает на быстрое завершение конфликта на Украине, вместе с тем он отметил, что у него нет крайнего срока для заключения мирного договора между Россией и Украиной.