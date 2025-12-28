FT: Зеленскому рекомендовали отменить встречу с Трампом из-за звонка Путину

Советники напомнили о последней личной встрече Зеленского с Трампом в октябре, которая также была предварена звонком американского президента российскому лидеру. На следующий день в Белом доме Трамп разочаровался в Зеленском и его команде, отбросил в сторону карты линии фронта и настаивал на том, чтобы Украина сдала весь восточный регион Донбасса России, напоминает FT.