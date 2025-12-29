КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море

Учения состоялись 28 декабря и были направлены на проверку готовности подразделений дальнобойных ракет к нанесению контрудара, оценку их боеспособности, а также отработку навыков маневрирования и выполнения огневых задач. В ходе мероприятий также проверялась надежность системы стратегического вооружения.