КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности в акватории Корейского Западного (Желтого) моря. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Учения состоялись 28 декабря и были направлены на проверку готовности подразделений дальнобойных ракет к нанесению контрудара, оценку их боеспособности, а также отработку навыков маневрирования и выполнения огневых задач. В ходе мероприятий также проверялась надежность системы стратегического вооружения.
За учениями наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын. Согласно сообщению ЦТАК, запущенные стратегические крылатые ракеты точно поразили цели, пролетев по заданным траекториям более 10 000 секунд (около 2,5 часов).
Ким Чен Ын высоко оценил итоги учений, подчеркнув, что они подтвердили надежность стратегического потенциала КНДР и готовность сил сдерживания. Он отметил, что регулярные проверки ядерных сил рассматриваются Пхеньяном как право на самозащиту в условиях сохраняющихся угроз безопасности.
Глава КНДР также заявил о намерении продолжать работу по укреплению и развитию ядерных боевых сил страны.