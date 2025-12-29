Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех государственных наград

В июне суд заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.