Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех государственных наград

Ведомости

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград. Соответствующий указ подписал действующий глава государства Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба президента Киргизии.

Решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека. Согласно указу, Атамбаев лишен звания «Герой Кыргызстана», ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк».

Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Киргизии поручено изъять государственные награды у экс-президента и передать их в фонд государственных наград. Указ вступил в силу со дня подписания.

В июне суд заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.

17 апреля Первомайский районный суд заочно признал Атамбаева виновным в незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. При этом суд не стал назначать наказание, так как истек срок давности по этому делу.

Атамбаев был лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил республикой с 2011 по 2017 г.

