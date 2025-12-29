Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех государственных наград
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград. Соответствующий указ подписал действующий глава государства Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба президента Киргизии.
Решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека. Согласно указу, Атамбаев лишен звания «Герой Кыргызстана», ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк».
Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Киргизии поручено изъять государственные награды у экс-президента и передать их в фонд государственных наград. Указ вступил в силу со дня подписания.
В июне суд заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.
17 апреля Первомайский районный суд заочно признал Атамбаева виновным в незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. При этом суд не стал назначать наказание, так как истек срок давности по этому делу.
Атамбаев был лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил республикой с 2011 по 2017 г.