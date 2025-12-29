Fox News: встреча во Флориде может привести к разговору Путина и Зеленского
Прошедшие во Флориде переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала отметил, что обеспечение телефонного разговора между российским и украинским лидерами станет «дипломатической победой» для Трампа, а также «первым реальным шагом в мирном процессе».
Главной темой обсуждения на переговорах Трампа и Зеленского был мирный план по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил источник Fox News.
Переговоры между президентами США и Украины состоялись во Флориде 28 декабря. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил Путину.
После встречи со своим американским коллегой Зеленский заявил, что на переговорах Киева и Вашингтона было согласовано 90% мирного плана из 20 пунктов, предложенного украинской стороной. Кроме того, по его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США. При этом Вашингтон, Киев и европейские страны «почти» договорились о совместных гарантиях безопасности.