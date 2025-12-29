Fox News: встреча во Флориде может привести к разговору Путина и Зеленского

После встречи со своим американским коллегой Зеленский заявил, что на переговорах Киева и Вашингтона было согласовано 90% мирного плана из 20 пунктов, предложенного украинской стороной. Кроме того, по его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США. При этом Вашингтон, Киев и европейские страны «почти» договорились о совместных гарантиях безопасности.