Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Fox News: встреча во Флориде может привести к разговору Путина и Зеленского

Ведомости

Прошедшие во Флориде переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что обеспечение телефонного разговора между российским и украинским лидерами станет «дипломатической победой» для Трампа, а также «первым реальным шагом в мирном процессе». 

Главной темой обсуждения на переговорах Трампа и Зеленского был мирный план по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил источник Fox News.

Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры Зеленского и Трампа

Политика / Международные новости

Переговоры между президентами США и Украины состоялись во Флориде 28 декабря. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил Путину.

После встречи со своим американским коллегой Зеленский заявил, что на переговорах Киева и Вашингтона было согласовано 90% мирного плана из 20 пунктов, предложенного украинской стороной. Кроме того, по его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США. При этом Вашингтон, Киев и европейские страны «почти» договорились о совместных гарантиях безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте