Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры Зеленского и Трампа

«Значительных прорывов нет,<...> но, безусловно, примечательно, что это была почти трехчасовая встреча, которую президент и его команда провели с украинским лидером в Мар-а-Лаго. По словам его людей, президент также заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным за два с половиной часа до разговора с Зеленским, неоднократно хваля Путина на протяжении всего рассказа, заявив в какой-то момент, что тот сегодня был интересен на телефоне, намекая, что, возможно, он не слышал от Путина такой готовности быть открытым к прекращению этого конфликта. Они обсудили все пункты 20-пунктового плана, который обсуждался, как сказал президент, не только сегодня, но и за последний месяц, за последние несколько месяцев с командой президента».