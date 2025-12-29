Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры Зеленского и Трампа

Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры Зеленского и ТрампаЯвных признаков прорыва в урегулировании не отметили
В американском штате Флорида 28 декабря состоялись переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него изменения.
«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на встречу лидеров.
«Президент США признал наличие "одного или двух сложных" нерешенных вопросов, касающихся территории и возможного окончания конфликта, и выразил сочувствие России, которая не хочет прекращения огня. "Нужно понимать другую сторону", – сказал он. <...> Несмотря на позитивную риторику, было мало признаков того, что настоящее соглашение вот-вот будет достигнуто. <...> Американские официальные лица не встретили Зеленского по прибытии в международный аэропорт Палм-Бич, в отличие от красной ковровой дорожки, по которой Путин прошел под аплодисменты Трампа во время их саммита в августе на Аляске. <...> Фундаментальные проблемы остаются, в том числе вопрос о гарантиях безопасности».
«Переговоры не привели к видимому прогрессу в решении деликатного вопроса о территории Украины. Трамп признал, что один или два «очень сложных» вопроса остаются нерешенными, в том числе вопрос о статусе восточного региона Донбасс. <...> Оптимистичный тон Трампа звучит на фоне широко распространенного в Европе скептицизма. <...> Трамп, похоже, с пониманием отнесся к некоторым требованиям Путина, заявив, что российского президента можно убедить прекратить боевые действия, если Киев уступит украинские земли в Донбассе и если западные страны примут Россию обратно в мировую экономику».
«Значительных прорывов нет,<...> но, безусловно, примечательно, что это была почти трехчасовая встреча, которую президент и его команда провели с украинским лидером в Мар-а-Лаго. По словам его людей, президент также заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным за два с половиной часа до разговора с Зеленским, неоднократно хваля Путина на протяжении всего рассказа, заявив в какой-то момент, что тот сегодня был интересен на телефоне, намекая, что, возможно, он не слышал от Путина такой готовности быть открытым к прекращению этого конфликта. Они обсудили все пункты 20-пунктового плана, который обсуждался, как сказал президент, не только сегодня, но и за последний месяц, за последние несколько месяцев с командой президента».
«Хотя Зеленский заявил журналистам, что мирное предложение из 20 пунктов готово примерно на 90%, неясно, будет ли результат мирных переговоров приемлем для Путина. Главными препятствиями на пути к соглашению с Россией являются районы Донбасса, которые больше всего интересуют Путина, гарантии безопасности Украины со стороны США и статус крупнейшей в Европе атомной электростанции».
«Если верить Дональду Трампу, оружие на Украине может вскоре замолчать. После встречи во Флориде с Владимиром Зеленским и беседы с Владимиром Путиным президент США действительно очень оптимистично оценил перспективу мирного соглашения между Киевом и Москвой. Выступая из своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где он принимал украинского лидера, Дональд Трамп, с другой стороны, не стал подробно описывать никаких конкретных шагов. Он только указал, что в ближайшие недели будет решено, может ли конфликт закончиться».
«Украинский лидер начал встречу с заявления о том, что намерен решить ключевые нерешенные вопросы, в том числе о статусе территорий на востоке Украины, будущих гарантиях безопасности и судьбе атомной электростанции. После почти года безуспешных попыток США положить конец конфликту Трамп заявил, что снова встретится с лидерами Украины и России только в том случае, если соглашение будет достигнуто в ближайшее время. До сих пор противоборствующие стороны вели переговоры в основном с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером».
«Никаких конкретных заявлений о прогрессе, например, в вопросе уступки территорий, ни один из них не сделал. В деталях они также по-разному оценили текущее состояние переговоров – например, в отношении гарантий безопасности <...> Зеленский сказал, что эта проблема решена на 100%, а президент США, напротив, сказал, что она решена на 95%».
«Встреча – первая между ними в таком формате с августа – началась с непривычного для Зеленского ощущения, поскольку Трамп по своей инициативе провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным и заявил, что российский лидер "готов" к миру. В Киеве в этом сильно сомневаются, учитывая последние массированные атаки в районе Донбасса, где войска Кремля также продвинулись в нескольких населенных пунктах. Источники, близкие к украинскому президенту, подтвердили, что этот контакт между Вашингтоном и Москвой не понравился Зеленскому; такая же последовательность событий имела место несколько месяцев назад во время "ловушки", которую Трамп устроил Зеленскому в Белом доме. Уже на пресс-конференции Трамп был добр к Зеленскому, и они оба были полны взаимной благодарности. <...> Среди граждан нет оптимизма. Большинство украинцев скептически относятся к текущим переговорам и не ожидают, что они принесут мир в краткосрочной перспективе».
«Переговоры о прекращении конфликта на Украине, состоявшиеся в воскресенье, вселили в президента Трампа новый оптимизм, однако явных признаков того, что стороны достигли прорыва, нет, поскольку Россия продолжает добиваться территориальных уступок».
«На протяжении всех мирных переговоров Зеленский утверждал, что у него нет полномочий самостоятельно уступать землю России, ставя под сомнение территориальные уступки. Во время пресс-конференции украинский лидер объяснил, что парламент его страны потенциально может проголосовать по этому вопросу или вынести его на референдум. "Это их земля", – пояснил Зеленский, имея в виду украинский народ».