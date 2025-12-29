Газета
Путин обсудил с губернатором Подмосковья газификацию и ИИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщили в Кремле. Глава государства обсудил с руководителем региона развитие социальной сферы, а также газификацию и внедрение нейросетей.

«В своем послании [Федеральному Собранию] вы сказали о том, что регионам будет списано две трети бюджетных кредитов. Для всех территорий это важно. Это то, что мы можем дополнительно добавлять к своей программе и модернизировать котельные, сети и все, что связано с экологией», – отчитался Воробьев.

Глава области сообщил, что в ближайшие три года подмосковные власти ставят задачу «радикально, ну или заметно» обновить теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение.

Московская область войдет в число винодельческих регионов России в 2026 году

Бизнес / Агропром

Воробьев рассказал, что в Подмосковье газ провели на 160 000 домохозяйств: «Мы стараемся планировать так, чтобы в первую очередь получали газ те, кто находится в населенных пунктах, но и дальше развиваем наши малые коттеджные поселки».

Отдельно губернатор рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, раньше регион работал с 13 проектами по ИИ, теперь их количество возросло до 42. Воробьев заявил, что нейросети помогают экономить деньги, читать документы, за счет чего услуги жителям оказываются быстрее.

«Ведомости. Страна» писали в сентябре, что Московская область заняла первое место в рейтинге регионов с наиболее развитой логистикой. На втором месте оказалась Москва, а замыкали пятерку Санкт-Петербург, Татарстан и Севастополь.

