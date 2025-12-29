WP: Вэнс убедил Маска отказаться от создания собственной политической партии

По словам союзников сторон, несмотря на то что Макс и Трамп снова в хороших отношениях, их перемирие хрупкое. После ухода нынешнего президента с поста Маск останется мощным активом с неограниченными ресурсами, и от этого выиграет Вэнс. Роль вице-президента в воссоединении сторон отражает его отношения с миллиардером. Сам бизнесмен видит в Вэнсе идеального кандидата на выборах 2028 г.