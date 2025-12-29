WP: Вэнс убедил Маска отказаться от создания собственной политической партии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обращался с бизнесмену Илону Маску напрямую, чтобы тот отказался от создания своей политической партии, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, которые описывали частные беседы.
Вэнс также призвал союзников Маска оказать на него давление. Создание новой партии, пишет газета, может навредить республиканцам на промежуточных выборах 2026 г.
Позже вице-президент лично лоббировал законодателей, чтобы они поддержали восстановление кандидатуры союзника Маска миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA, которое финансирует SpaceX.
Многомесячная компания Вэнса и других чиновников по примирению Маска и президента США Дональда Трампа принесла свои плоды. В ноябре бизнесмен посетил ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Убийство активиста Чарли Кирка также подтолкнуло Маска к поддержке Республиканской партии на промежуточных выборах. Кроме того, он собирается пересмотреть свою систему пожертвований, направляя средства уже существующим группам, сообщил источник.
По словам союзников сторон, несмотря на то что Макс и Трамп снова в хороших отношениях, их перемирие хрупкое. После ухода нынешнего президента с поста Маск останется мощным активом с неограниченными ресурсами, и от этого выиграет Вэнс. Роль вице-президента в воссоединении сторон отражает его отношения с миллиардером. Сам бизнесмен видит в Вэнсе идеального кандидата на выборах 2028 г.
После громкого конфликта с Трампом Маск раскритиковал президента США и республиканцев за налогово-бюджетный пакет. В июле миллиардер пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Через несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.