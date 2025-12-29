Газета
Путин: армия сможет установить контроль над всей территорией Донбасса

Ведомости

У Вооруженных сил (ВС) РФ есть реальные перспективы к тому, чтобы установить контроль над всей территорией Донбасса. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в зоне спецоперации, сообщает Кремль. 

Глава государства подчеркнул, что выполнение задач по взятию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно и в соответствии с планом спецоперации на Украине. 

В ходе брифинга 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, какое именно «ответственное политическое решение» требуется от Киева в русле российско-американских контактов и касается ли оно Донбасса, заявил, что речь идет об отводе украинских вооруженных сил. «Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», – сказал он.

На уточняющий вопрос, распространяется ли это требование также на Херсонскую и Запорожскую области, представитель Кремля отвечать не стал. «Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в публичное обсуждение отдельных положений», – отметил Песков.

