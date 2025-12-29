Путин: армия сможет установить контроль над всей территорией Донбасса

В ходе брифинга 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, какое именно «ответственное политическое решение» требуется от Киева в русле российско-американских контактов и касается ли оно Донбасса, заявил, что речь идет об отводе украинских вооруженных сил. «Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», – сказал он.