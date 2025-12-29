Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
За вклад в реализацию внешнеполитического курса России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин посмертно наградил посла России в Северной Корее Александра Мацегору орденом Мужества. Об этом говорится в соответствующем указе.
Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Его служба в КНДР пришлась на разные периоды: ужесточение санкций из-за ядерной программы Пхеньяна, жесткую изоляцию во время пандемии COVID-19 и активное развитие связей Москвы и Пхеньяна с 2024 г. Он внес значительный личный вклад в развитие сотрудничества и был одним из самых открытых для прессы российских послов за рубежом.
9 декабря Путин выразил соболезнования семье Мацегоры. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул его вклад в развитие двусторонних отношений. «Президент отметил его высочайшие профессиональные качества и его вклад в развитие отношений России с КНДР, который действительно трудно переоценить», – сказал представитель Кремля.