США сосредоточили семь эскадрилий боевых истребителей в регионе Карибского моря

20 декабря The New York Times писала, что обострение конфликта между США и Венесуэлой привело к активному применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Карибском бассейне. Военные обеих стран начали глушить сигналы спутниковой навигации GPS, стремясь предотвратить возможные атаки. Специалист по радиочастотам Логан Скотт пояснил, что такие меры носят оборонительный характер и направлены на предотвращение проникновения дронов. При этом он указал, что применение схожих тактик двумя противниками усиливает зону и интенсивность помех.