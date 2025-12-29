Газета
Политика

США сосредоточили семь эскадрилий боевых истребителей в регионе Карибского моря

Ведомости

США развернули семь эскадрилий на 78 истребителей и крупную группировку тяжелых ударных беспилотников на базах и кораблях в регионе Карибского моря. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Во второй половине декабря на базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико прибила эскадрилья истребителей F-35A Lightning II ВВС США – ориентировочно 14 самолетов. На этой базе уже были 10 истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США, а также шесть истребителей вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier.

В Карибском море чуть севернее Венесуэлы сейчас курсирует американский атомный авианосец USS Gerald Ford с 48 боевыми истребителями F/A-18F Super Hornet. Кроме того, большой десантный корабль USS Iwo Jima оснащен шестью палубными истребителями AV-8B Harrier.

20 декабря The New York Times писала, что обострение конфликта между США и Венесуэлой привело к активному применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Карибском бассейне. Военные обеих стран начали глушить сигналы спутниковой навигации GPS, стремясь предотвратить возможные атаки. Специалист по радиочастотам Логан Скотт пояснил, что такие меры носят оборонительный характер и направлены на предотвращение проникновения дронов. При этом он указал, что применение схожих тактик двумя противниками усиливает зону и интенсивность помех.

17 декабря глава Белого дома объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этим государством.

