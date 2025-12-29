Ушаков: Трамп поблагодарил Бога, что не дал Украине ракеты Tomahawk
Президент США Дональд Трамп был рад, что не дал Украине ракеты Tomahawk, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала [президенту Украины Владимиру Зеленскому] Tomahawk», – сказал он.
Ушаков также сообщил, что Трамп был шокирован и возмущен атакой ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в ночь на 29 декабря. Хотя сам президент РФ подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами, Москва изменит свою переговорную позицию после украинской атаки.
Ранее глава МИД РФ сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 БПЛА. Все они были уничтожены.
Президент США в начале ноября сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. До этого CNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk, но окончательное решение оставалось за президентом. По данным телеканала, в Белом доме рассчитывали, что одобрение станет жестом поддержки Киева, однако Трамп решил отложить вопрос.