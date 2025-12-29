Ушаков: Трамп поблагодарил Бога, что не дал Украине ракеты Tomahawk

Ушаков также сообщил, что Трамп был шокирован и возмущен атакой ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в ночь на 29 декабря. Хотя сам президент РФ подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами, Москва изменит свою переговорную позицию после украинской атаки.