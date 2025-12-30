Газета
Главная / Политика /

Моди выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина

Ведомости

Индия глубоко обеспокоена сообщениями об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.

По словам Моди, самым жизнеспособным путем к прекращению боевых действий и достижению мира являются продолжающиеся дипломатические усилия.

«Мы настоятельно призываем всех заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы их подорвать», – сказал индийский премьер-министр.

Захарова пообещала Киеву недипломатический ответ на атаку на резиденцию Путина

Политика / Международные отношения

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ночь на 29 декабря Киев атаковал беспилотниками государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Участие в атаке принял 91 беспилотник. Все они были уничтожены. После этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.

Трамп в тот день заявил прессе, что сейчас не время для нападений на резиденцию Путина.

30 декабря нападение на резиденцию Путина также осудил Пакистан. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф заявил в X, что это «гнусный акт», представляющий серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности.

