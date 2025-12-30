Полиция: устроившие стрельбу на пляже в Австралии не были частью группировки

The Guardian 17 декабря писала, что одного из предполагаемых участников теракта, который произошел в Сиднее 14 декабря, обвинили в 59 преступлениях. Среди них 15 эпизодов убийства и одно обвинение в совершении террористического акта, который, по мнению следователей, мог быть «вдохновлен ИГИЛ» (организация признана террористической и запрещена в РФ).