Полиция: устроившие стрельбу на пляже в Австралии не были частью группировки

Полиция Австралии не нашла доказательств того, что Навид и Саджир Акрамы, устроившие стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки, были частью террористической ячейки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление комиссара федеральной полиции страны Крисси Барретт.

«Нет никаких доказательств того, что эти предполагаемые преступники входили в состав более крупной террористической ячейки или были направлены другими лицами для совершения нападения», – заявила она.

Барретт добавила, что это заявление носит предварительный характер. 

В Сиднее могут развернуть армейские патрули после нападения на пляже

Политика / Международные новости

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.

The Guardian 17 декабря писала, что одного из предполагаемых участников теракта, который произошел в Сиднее 14 декабря, обвинили в 59 преступлениях. Среди них 15 эпизодов убийства и одно обвинение в совершении террористического акта, который, по мнению следователей, мог быть «вдохновлен ИГИЛ» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

