Туск утверждает, что США готовы разместить военных на Украине
США могут разместить свои войска на Украине в рамках гарантий безопасности. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает «Укринформ». Ранее Вашингтон выступал против такой инициативы.
Польский премьер назвал ключевым результатом последних дней готовность США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира, включая «присутствие американских войск, например на границе или на линии столкновения между Украиной и Россией».
«Эти декларации [об участии США в гарантиях безопасности] появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на успешное завершение этих разговоров», – сказал Туск, добавив, что в целом видит завершение конфликта.
29 декабря Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине «все еще далеко». Он при этом указал, что заявление об участии США в гарантиях безопасности является успехом.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил американскому коллеге Дональду Трампу дать гарантии безопасности Киеву на 50 лет.