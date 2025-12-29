Газета
Зеленский предложил Трампу дать гарантии безопасности Украине на 50 лет

Украине следует предоставить гарантии безопасности сроком до 50 лет. С таким предложением к президенту США Дональду Трампу обратился украинский лидер Владимир Зеленский.

«Очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

26 декабря Axios со ссылкой на слова Зеленского писал, что Вашингтон предложил Киеву мирное соглашение на 15 лет с возможностью продления. Президент Украины сообщил, что хочет более длительного соглашения.

Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры Зеленского и Трампа

Политика / Международные новости

Накануне во Флориде состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него предложения. Зеленский заявлял, что подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%. По его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.

Перед встречей и после нее Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент США сообщил, что удалось достичь согласия по 95% вопросам урегулирования, но остаются не урегулированными один – два наиболее сложных вопроса. В том числе нерешенным остается территориальный вопрос.

