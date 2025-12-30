Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Минобороны сообщало, что 30 декабря в период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. 20 БПЛА было сбито над территорией Брянской области и еще два – над Краснодарским краем.

До этого Минобороны сообщало, что в ночь с 28 на 29 декабря средства ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Над Брянской областью были сбиты 49 дронов, следовавших в направлении региона, над Смоленской областью перехвачен один БПЛА. До 7:00 мск 29 декабря над Новгородской областью уничтожили 18 беспилотников, а с 7:00 до 9:00 мск – еще 23 аппарата.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте