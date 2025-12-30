Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Минобороны сообщало, что 30 декабря в период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. 20 БПЛА было сбито над территорией Брянской области и еще два – над Краснодарским краем.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь с 28 на 29 декабря средства ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Над Брянской областью были сбиты 49 дронов, следовавших в направлении региона, над Смоленской областью перехвачен один БПЛА. До 7:00 мск 29 декабря над Новгородской областью уничтожили 18 беспилотников, а с 7:00 до 9:00 мск – еще 23 аппарата.