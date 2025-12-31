Герасимов заявил об ускорившихся темпах по созданию полосы безопасности

По его словам, в декабре 2025 г. были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии. Войска заняли более 700 кв. км территории за декабрь. Увеличились и темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. За месяц под контроль России перешли семь населенных пунктов. В 2026 г. российским войскам предстоит расширить полосу безопасности.