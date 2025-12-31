Газета
Главная / Политика /

Герасимов заявил об ускорившихся темпах по созданию полосы безопасности

Глава Генштаба посетил бойцов группировки «Север»
Ведомости

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал объединенную группировку войск «Север». Об этом сообщило Минобороны.

Генерал армии заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и других командиров о текущей обстановке и результатах боевой работы. Также он проверил выполнение боевых задач подразделениями.

«Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника», – отметил Герасимов.

По его словам, в декабре 2025 г. были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии. Войска заняли более 700 кв. км территории за декабрь. Увеличились и темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. За месяц под контроль России перешли семь населенных пунктов. В 2026 г. российским войскам предстоит расширить полосу безопасности.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал Герасимов.

Глава Генштаба вручил военнослужащим группировки государственные награды, поблагодарил их за мужество и героизм, а также поздравил с наступающим Новым годом.

29 декабря президент Владимир Путин собрал в Кремле совещание по ситуации в зоне спецоперации. Тогда глава государства поручил в 2026 г. продолжить работу по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях на границах России и Украины.

