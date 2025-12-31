18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме Стубб также проводил параллели между Украиной и Финляндией образца 1944 г., заявляя, что урегулирование конфликта возможно уже в 2025 г. Тогда Захарова раскритиковала эти слова, напомнив, что Финляндия воевала против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей, а Московское перемирие подписала под давлением наступления Красной армии.