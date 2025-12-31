Захарова назвала финских политиков лидерами по неадекватности в 2025 году
Финские политики стали лидерами по неадекватности публичных заявлений в 2025 г. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломата спросили о высказываниях западных лидеров, которые сильнее всего ее шокировали в уходящем году. Захарова призналась, что считает такими финнов. Ее поразила «не только глупость, но и незнание исторической фактуры».
«Я считаю, что, конечно, по степени какой-то неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз, что ли, победили, или что они там сделали», – сказала Захарова.
Захарова подчеркнула, что в годы Второй мировой войны Финляндия не занимала однозначной позиции и «металась между силами добра и зла». Лишь затем, не без усилий СССР, страна «встроилась в правильные рамки», что, по ее словам, обеспечило Финляндии несколько десятилетий «непозорного существования» в XX веке.
Поводом для комментариев Захаровой стали заявления президента Финляндии Александра Стубба. 2 сентября он в интервью The Economist заявил, что Финляндия победила в войне с СССР, сохранив независимость, а также вновь сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с положением Финляндии в 1944 г., отметив, что Киев якобы находится в более выгодном положении.
18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме Стубб также проводил параллели между Украиной и Финляндией образца 1944 г., заявляя, что урегулирование конфликта возможно уже в 2025 г. Тогда Захарова раскритиковала эти слова, напомнив, что Финляндия воевала против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей, а Московское перемирие подписала под давлением наступления Красной армии.