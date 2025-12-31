NYT: Трамп назвал идиотом Келлога из-за поддержки Зеленского

Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 г. после завершения 360-дневного срока контракта. По данным Reuters, его возможная отставка станет неблагоприятной новостью для Киева, поскольку Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России, чем многие другие в администрации Трампа. Он также имел разногласия с Уиткоффом, который, как утверждается, выступал за территориальный обмен в рамках будущего мирного соглашения.