NYT: Трамп назвал идиотом Келлога из-за поддержки Зеленского

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал идиотом своего советника по нацбезопасности Кита Келлога. Причиной стали публичные заявления дипломата в поддержку президента Украины Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

По данным издания, Келлог называл Зеленского борющимся и мужественным лидером. На вопрос Трампа, действительно ли он так считает, советник ответил утвердительно, сравнив ситуацию на Украине с временами Авраама Линкольна. Позже Трамп в разговоре с другими советниками прокомментировал это так: «Он идиот».

При этом, как отмечают источники, российскому президенту Владимиру Путину, напротив, импонировал спецпосланник Стивен Уиткофф, который в итоге и возглавил мирные переговоры по Украине. В начале декабря Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером посещали Москву и встречались с Путиным.

Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 г. после завершения 360-дневного срока контракта. По данным Reuters, его возможная отставка станет неблагоприятной новостью для Киева, поскольку Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России, чем многие другие в администрации Трампа. Он также имел разногласия с Уиткоффом, который, как утверждается, выступал за территориальный обмен в рамках будущего мирного соглашения.

