Лукашенко: «Орешник» сжег завод «Южмаш» за минуту

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе… И вот “Орешник” нанес по “Южмашу” один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).