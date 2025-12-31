Лукашенко: «Орешник» сжег завод «Южмаш» за минуту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уничтожил завод «Южмаш» в Днепропетровской области за одну минуту.
«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе… И вот “Орешник” нанес по “Южмашу” один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Он также отметил, что после первого применения комплекса президент России Владимир Путин отверг предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.
21 ноября 2024 г. Путин сообщил, что в ответ на применение Западом дальнобойного оружия против РФ были впервые использованы новые баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении. Целью стал объект украинского ОПК – завод «Южмаш».
16 декабря президент Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. По его словам, ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства.