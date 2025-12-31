Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко: «Орешник» сжег завод «Южмаш» за минуту

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уничтожил завод «Южмаш» в Днепропетровской области за одну минуту.

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе… И вот “Орешник” нанес по “Южмашу” один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Он также отметил, что после первого применения комплекса президент России Владимир Путин отверг предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.

21 ноября 2024 г. Путин сообщил, что в ответ на применение Западом дальнобойного оружия против РФ были впервые использованы новые баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении. Целью стал объект украинского ОПК – завод «Южмаш».

16 декабря президент Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. По его словам, ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь