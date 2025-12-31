Лукашенко отговаривал Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС

Президент Белоруссии подчеркнул, что его позиция основывалась не только на личных опасениях. По его словам, белорусская разведка информировала о сигналах с Запада, на уровне разговоров и слухов, о возможной подготовке террористического акта против президента России. «Не надо туда летать. Если кому-то надо – они к тебе прилетят», – сказал Лукашенко Путину.