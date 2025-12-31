Лукашенко отговаривал Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предостерегал президента России Владимира Путина от поездки в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС из-за опасности покушения. Об этом он сообщил журналистам, комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, передает «БелТА».
По словам Лукашенко, разговор с Путиным состоялся накануне саммита БРИКС в ЮАР. Тогда российский лидер собирался в поездку. Но президент Белоруссии пытался его отговорить.
«Полетел Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение», – сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что его позиция основывалась не только на личных опасениях. По его словам, белорусская разведка информировала о сигналах с Запада, на уровне разговоров и слухов, о возможной подготовке террористического акта против президента России. «Не надо туда летать. Если кому-то надо – они к тебе прилетят», – сказал Лукашенко Путину.
До этого Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне. Он отмечал, что в ходе конфликта сложилась ситуация, при которой ни одна из сторон не предпринимала попыток атаковать первое лицо другого государства, и допустил, что целью удара могла быть попытка сорвать мирный процесс.