ВКС России сбили самолет Су-27

Ведомости

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

Средства ПВО также уничтожили управляемую авиационную бомбу и 250 БПЛА самолетного типа, заявило оборонное ведомство в сводке.

Авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поразили украинские объекты энергетики, используемые в интересах ВПК страны, склады боеприпасов, цеха сборки дронов дальнего действия и пункты дислокации военных ВСУ в 154 районах.

За ночь дежурные средства ПВО сбили 168 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью (68) и над Краснодарским краем (25).

