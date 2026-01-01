ВКС России сбили самолет Су-27
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.
Средства ПВО также уничтожили управляемую авиационную бомбу и 250 БПЛА самолетного типа, заявило оборонное ведомство в сводке.
Авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поразили украинские объекты энергетики, используемые в интересах ВПК страны, склады боеприпасов, цеха сборки дронов дальнего действия и пункты дислокации военных ВСУ в 154 районах.
За ночь дежурные средства ПВО сбили 168 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью (68) и над Краснодарским краем (25).