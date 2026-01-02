Сальдо сообщил о возможной причастности «Птиц Мадьяра» к удару по Хорлам
Вооруженные силы украины (ВСУ) перебросили подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра» в Херсон. Именно они могли быть исполнителями атаки на село Хорлы в ночь на 1 января и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке. Такое мнение «РИА Новости» выразил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», – пояснил он.
В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. В результате удара более 24 человек погибли, пострадали свыше 50 жителей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением.