Как в России отреагировали на ночную атаку ВСУ по жителям в Херсонской области

В ночь на 1 января три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. В результате удара более 24 человек погибли, пострадали более 50 жителей. Следователи завели дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).