Как в России отреагировали на ночную атаку ВСУ по жителям в Херсонской области

Как в России отреагировали на ночную атаку ВСУ по жителям в Херсонской областиОт ударов украинских дронов погибли более 24 человек, в том числе ребенок
В ночь на 1 января три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. В результате удара более 24 человек погибли, пострадали более 50 жителей. Следователи завели дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что удар был нанесен по месту, где жители встречали Новый год, «почти под бой курантов». Он сравнил удар в новогоднюю ночь с трагедией в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 г.: «Многие сгорели заживо».
«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире. Пусть весь мир видит, какой именно «мир» они предлагают», – написал Сальдо в Telegram-канале и опубликовал фотографии с места трагедии.
2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.
«Ведомости» собрали главные реакции российских властей на атаку.
МИД
Дипломаты заявили, что военное преступление Киева было спланировано заранее. «БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», – говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сравнила действия Киева с нацистами, которые сжигали людей в Хатыни, и назвала трагедию в Херсонской области таким же «звериным почерком».
Захарова указала странам Запада, что за их миллиарды убивают людей и они «соучаствовали в уничтожении детей».
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы утром опубликовал пост в Telegram-канале с заголовком «Звери».
«На руках Зеленского и его европейских спонсоров кровь невинно убитых людей. Только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов», – написал Володин.
Он выразил соболезнования родным погибших жителей.
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации указала на «цинизм и звериную жестокость» Киева.
«Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно», – написала она в Telegram-канале.
Матвиенко отметила, что власти Украины не имеют «никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе», и у них нет политического будущего.
Главы регионов
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал бесчеловечным удар по кафе, где люди праздновали Новый год. «Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого», – заявил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал подлым и ничтожным удар в Хорлах Херсонской области, где погибли более 20 человек. «Злость от поражений на фронте срывают на простых мирных людях. Такие преступления не останутся безнаказанными», – написал он в Telegram-канале.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар по мирным жителям в новогоднюю ночь страшной трагедией. Действия Киева поражают цинизмом и хладнокровием, так как ударные беспилотники с зажигательной смесью были направлены на гражданский объект, где находились женщины и дети, добавил он.
«В этой ужасной трагедии мы рядом, Запорожская область с Херсонщиной. Готовы оказать всю возможную помощь, которая может понадобиться», – сказал Балицкий.