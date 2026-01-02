Газета
Политика

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на месте падения обломков беспилотника ведут работу специалисты экстренных служб. Таким образом, количество сбитых БПЛА, летевших на Москву 2 января, достигло трех.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из московского аэропорта «Домодедово». 

Согласно информации Минобороны РФ, с 23:00 мск 1 января по 07:00 мск 2 января российские средства ПВО нейтрализовали 64 украинских беспилотника над разными регионами России. Из них семь сбили над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.

