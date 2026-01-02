Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Согласно информации Минобороны РФ, с 23:00 мск 1 января по 07:00 мск 2 января российские средства ПВО нейтрализовали 64 украинских беспилотника над разными регионами России. Из них семь сбили над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.