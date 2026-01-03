Оппозиция Венесуэлы заявила об атаке США на военные базы и порт

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам в Венесуэле рано утром 3 января, сообщили ранее CBS News американские официальные лица. Сам президент позднее сообщил, что Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.