Оппозиция Венесуэлы заявила об атаке США на военные базы и порт
Военные базы Каракаса и крупный венесуэльский порт подверглись ударам США, сообщил CBS News пресс-секретарь лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.
По данным оппозиции, среди пострадавших объектов оказались военная база в Каракасе Фуэрте-Тиуна и военный аэродром Ла-Карлота. Кроме того, атаке подвергся морской порт на побережье Карибского моря Ла-Гуайра. Ранее атакованные объекты также перечислил лидер Колумбии Густаво Петро.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам в Венесуэле рано утром 3 января, сообщили ранее CBS News американские официальные лица. Сам президент позднее сообщил, что Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
МИД Венесуэлы назвал агрессию США вопиющим нарушением Устава ООН, По мнению республики, целью нападения являются захват стратегических ресурсов Венесуэлы – нефти и полезных ископаемых – и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны».