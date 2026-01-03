AP: атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес. Власти Венесуэлы, в свою очередь, требуют от США предоставить подтверждение того, что они живы.