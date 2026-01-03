AP: атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут
Атака американской стороны на Венесуэлу в ночь на 3 января длилась менее 30 минут. Об этом заявляет агентство Associated Press, не исключая новые удары по территории страны.
По данным агентства, в Каракасе было зафиксировано по меньшей мере семь взрывов. О количестве жертв пока не сообщается.
В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес. Власти Венесуэлы, в свою очередь, требуют от США предоставить подтверждение того, что они живы.