Лавров поговорил с вице-президентом Венесуэлы

МИД РФ ранее призвал внести ясность на фоне данных в ситуацию с захватом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. Подобного рода действия, как отметили в Москве, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства. До этого в МИДе осудили операцию США и поддержали заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.