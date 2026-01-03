Лавров поговорил с вице-президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес. Об этом сообщает Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.
Российский министр в разговоре выразил «твердую солидарность» с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии. Россия, как отмечается в заявлении МИДа, продолжит поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны.
Стороны также выступили против дальнейшей эскалации, призвали найти выход из положения путем диалога и договорились продолжить укреплять стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой.
Согласно конституции Венесуэлы, после захвата президента страны Николаса Мадуро американцами власть должна перейти к вице-президенту Родригес, которая руководит экономической политикой, писала The New York Times. При этом, как отмечала газета, пока неясно, кто в итоге окажется главой государства.
МИД РФ ранее призвал внести ясность на фоне данных в ситуацию с захватом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. Подобного рода действия, как отметили в Москве, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства. До этого в МИДе осудили операцию США и поддержали заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.