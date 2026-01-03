СМИ: власть в Венесуэле может перейти к вице-президенту Дельси Родригес
Согласно конституции Венесуэлы, после захвата президента страны Николаса Мадуро американцами власть должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, которая руководит экономической политикой. Об этом сообщает The New York Times. При этом, как пишет газета, пока неясно, кто в итоге окажется главой государства.
Отмечается, что Вашингтон не признал Мадуро легитимным президентом, а венесуэльская оппозиция утверждает, что законным главой государства является кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес.
На фоне сообщений о том, что Вашингтон захватил Мадуро, госсекретарь США Марко Рубио опубликовал в соцсети X скриншот своего сообщения от 27 июля, где говорится о том, что американская сторона не признает Мадуро президентом.
«Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим не является законным правительством. Мадуро является главой картеля Cartel de los Soles – нарко-террористической организации, которая захватила страну. И он обвиняется в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты», – говорится в посте Рубио.
В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил наземными ударами по территории страны. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.
Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер также подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Власти Венесуэлы, в свою очередь, требуют от США предоставить доказательства вины Мадуро и Флорес, а также подтверждение того, что они живы.