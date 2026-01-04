Axios: команда ЦРУ следила за Мадуро несколько месяцев
Команда ЦРУ на протяжении нескольких месяцев вела скрытое наблюдение за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отслеживая его передвижения и образ жизни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями операции.
По данным издания, работа началась в августе 2025 г. и позволила американским спецслужбам получить «исчерпывающее понимание» повседневных привычек Мадуро – где он жил, куда ездил, что ел и даже какие у него были домашние животные. Источник Axios утверждает, что именно это сделало его захват «относительно беспроблемным».
Параллельно, как заявил президент США Дональд Трамп, американский спецназ проходил подготовку на точной копии резиденции Мадуро. По его словам, была построена модель здания, полностью повторяющая объект операции, включая защитные конструкции и сейфы. Операцию планировали провести на несколько дней раньше, однако ее отложили из-за погодных условий.
Сенатор Линдси Грэм сообщил Axios, что подготовка операции велась в течение нескольких недель, а американские военные находились в состоянии полной готовности еще до католического Рождества. При этом, по данным источников из окружения Трампа, первоначальным планом Вашингтона оставалась добровольная отставка Мадуро.
4 января The New York Times писал, что Мадуро в конце декабря 2025 г. отклонил предложение США покинуть страну и отправиться в Турцию.
Утром 3 января американские силы атаковали территорию Венесуэлы. В ходе ударов Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жену привлекут к ответственности. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.