Axios: команда ЦРУ следила за Мадуро несколько месяцев

Утром 3 января американские силы атаковали территорию Венесуэлы. В ходе ударов Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жену привлекут к ответственности. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.